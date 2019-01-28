РИАМО – 28 янв. Хирурги в Реутове провели операцию по новому методу пациенту в возрасте 78 лет, операция прошла без вмешательства хирургического ножа, говорится в сообщении пресс-службы Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ).

Пожилому пациенту сделали операцию по механической реканализации (восстановлению проходимости) левой подвздошной и поверхностной бедренной артерий со стентированием.

«Месяц назад пациент обратился в одну из московских клиник с жалобами на постоянные сильные боли в левой ноге. Сосудистые хирурги клиники выявили у пациента окклюзию (полное закрытие) левой подвздошной и поверхностной бедренной артерий, ставшую причиной недомогания», – отмечается в сообщении.

По данным медиков, пациентам с данным диагнозом назначают двухэтапную операцию с открытием брюшной полости, но в связи с возрастом обратившегося пациента, ему было отказано в выполнении операции.

По сведениям Реутовского информагентства, после получения отказа в открытой операции пациент прошел консультацию у сосудистого хирурга, профессора Дмитрия Матвеева, предложившего оценить возможность выполнения высокотехнологичной операции рентгенэндоваскулярным методом. Проводимые данным методом операции выполняются специальными инструментами, доставляемыми к месту операции по сосудам от прокола диаметром 1-2 миллиметра. Операционные манипуляции выполняются под рентген-контролем.

По итогам обследования консилиум врачей хирургического центра принял решение о готовности пациента к прохождению операции рентгенэндоваскулярным методом. Операцию продолжительностью 1 час 30 минут выполнила заведующая отделением рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения ЦГКБ Реутова Вера Кузнецова, второй оперирующий хирург – Алексей Резенков.

«В ходе операции через двухмиллиметровый доступ в правой бедренной артерии пациенту была выполнена реканализация артерий на участке от аорты до коленного сустава, установлено два стента в подвздошной артерии. Общая длина восстановленного артериального сегмента составила 55 сантиметров. В финале операции зона доступа в артерию была закрыта с помощью современного ушивающего устройства», – говорится в сообщении.

В результате операции у пациента было полностью восстановлено кровоснабжение нижней левой конечности, уже на операционном столе на левой стопе пораженной ноги появился пульс, прекратились боли. На третьи сутки пациент самостоятельно покинул стационар.

Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана пациенту за счет страхования по полису ОМС.