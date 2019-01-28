РИАМО - 28 янв. Сумма поступлений в московский бюджет от продажи земли составила около 3 миллиардов рублей в 2018 году, в частности, с предпринимателями и физлицами было заключено 76 договоров купли-продажи, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«Московская земля – эффективный и востребованный ресурс, который служит городу, его жителям и предпринимателям. Так, правительство Москвы реализует земельные участки, а инвесторы на выкупленных площадях запускают востребованные рынком проекты. По итогам 2018 года сумма поступлений в московский бюджет по данному направлению составила около 3 миллиардов рублей», – сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с начала 2018 года профильный департамент заключил с предпринимателями и физлицами 76 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 57 гектаров.