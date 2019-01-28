РИАМО - 28 янв. Прошедший сильный снегопад в столице не повлиял на теплоснабжение жителей Москвы, все системы работали в штатном режиме, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы МОЭК.

В столице снегопад продолжался в течение 37 часов без остановки, высота снежного покрова на ВДНХ выросла на 17 сантиметров.

«Сильный снегопад не повлиял на теплоснабжение потребителей в столице, все работало в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

В результате снегопада, прошедшего на выходных, месячное количество осадков оказалось выше нормы почти в 1,5 раза.