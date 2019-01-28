РИАМО - 28 янв. Мужчина, подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков, сообщается на сайте МВД России.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина достал полотно из рамы и унес его. Сейчас 31-летний подозреваемый в краже задержан, украденную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе Подмосковья.

«Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался полицией города Москвы за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния, расследование продолжается.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».