РИАМО - 28 янв. Застройщик жилого комплекса «Домашний» в столичном районе Марьино получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов (№1 и №2) с подземной автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«С вводом в эксплуатацию этих домов первую очередь строительства можно считать завершенной. Застройщик уже выдает ключи участникам долевого строительства корпуса №2. Ключи от квартир первого корпуса планирует начать выдавать в ближайшее время», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Каждый из построенных домов представляет собой семисекционное здание переменной этажности. Общее число квартир в корпусе №1 равно 894, их общая площадь – 43385 квадратных метров. Число квартир в корпусе №2 составляет 887. Помимо жилых помещений в домах предусмотрены кладовые и коммерческие помещения. Площадь встроенно-пристроенных помещений корпуса №1 составляет 1275 квадратных метров.

Строительство жилого комплекса запланировано в три очереди. В рамках второй очереди возведут три жилых дома. На двух из них завершены монолитные работы, ведутся фасадные. Монолитные работы на третьем здании будут завершены в ноябре 2019 года. По домам третьей очереди ведутся проектные работы.

ЖК «Домашний» – проект комплексного освоения территорий – возводится группой «ПСН» на юго-востоке города в районе Марьино. На сегодняшний день он входит в пятерку самых крупных жилых проектов в Москве: общая площадь застройки составляет 26 гектаров.

В состав собственной инфраструктуры комплекса войдут следующие объекты: школа, два детских сада, парковка на 2250 машино-мест, детские и спортивные площадки, парковые зоны. Движение автомобильного трафика застройщик организует по принципу «двор без машин», разграничив пешеходные и автомобильные потоки.