РИАМО - 28 янв. Фантастический боевик «Аквамен» режиссера Джеймса Вана стал самым кассовым фильмом по комиксам DC за всю историю кино, сообщает Газета.ru.

«Сборы картины по всему миру достигли 1,09 миллиарда долларов. Таким образом лента обогнала «Темного рыцаря: Возрождение легенды», установившего предыдущий рекорд с показателем в 1,084 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.

Лента Джеймса Вана, порадовавшая зрителей яркими спецэффектами и суперзвездным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), в частности, уже успела войти в топ-50 самых кассовых фильмов в истории кинематографа и стать главным (в плане выручки) проектом DCEU-вселенной.

Фильм выпущен в форматах 2D, 3D и IMAX. В широкий прокат в России лента вышла 13 декабря 2018 года.