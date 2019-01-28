Подмосковный город Домодедово у многих ассоциируется только с аэропортом и гулом турбин, однако аэропорт давно не беспокоит жителей. Жизнь в одном из самых населенных городских округов Московской области в последние годы заметно изменилась, здесь появились модные заведения, парк не хуже московского и даже медиацентр, в котором учат на блогеров и SMM. О том, как жить в городе самолетов, не работать в аэропорту и заниматься творчеством, РИАМО рассказала молодая жительница Домодедова Александра.

Смотреть салюты из окна

© из личного архива Александры

Я родилась и выросла в Домодедове. Бабушка и дедушка переехали сюда из Москвы, когда им пообещали жилплощадь за трудоустройство на местный завод. Город моего детства – утопающий в зелени и очень провинциальный. Он остается зеленым даже сейчас, при такой активной многоэтажной застройке.

Помню, в детстве мы целыми днями гуляли на улице. Как обезьянки, лазили по яблоням, которые в изобилии росли вокруг наших пятиэтажек, а зимой до темноты катались с ледяных горок.

Застройка Домодедова тогда была малоэтажной. Стояли двухэтажные домики, построенные еще пленными немцами, а самыми высокими были пятиэтажки. В центре Домодедова был большой частный сектор, который сохранился и сейчас.

С пятого этажа нашего дома в День Победы мы смотрели салюты в соседнем Подольске и даже в Москве. Сейчас, конечно, московский салют из-за новостроек не увидишь.

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Мечты об аэропорте и два проездных

Хочу развеять главный миф о Домодедове, как о городе, в котором чуть ли не над головами жителей летают самолеты. Раньше буквально каждый спрашивал: «Как вы там живете?» Да нормально живем, и больших неудобств от близости аэропорта не испытываем. Кстати, раньше шума от самолетов было гораздо больше, и летали они над городом чаще. Мы с друзьями помним те времена, когда ни у кого еще не было пластиковых стеклопакетов, и от пролетающих самолетов действительно дребезжали стекла. Сейчас этого нет и в помине.

Из-за близости аэропорта Домодедово многие стремятся устроиться туда на работу. Я тоже пыталась, но с аэропортом у меня не сложилось. На хорошие позиции там очень серьезный конкурс и многоэтапные собеседования. Знаю, что там большая текучка кадров, а работа в основном тяжелая и выматывающая. Хотя кто-то работает и доволен.

Огромное количество людей у нас ездят учиться и работать в Москву. Поработав в Домодедове в госучреждении, я тоже стала искать более высокооплачиваемое место в Москве и с 2012 года работаю юристом в строительной компании.

© из личного архива Александры © из личного архива Александры 1 из 2

Если ты живешь в центре города, то добираться в Москву более-менее нормально. Но в часы пик местные автобусы и маршрутки не очень-то справляются с потоком людей.

Я доезжаю на автобусе до железнодорожной станции, 30 минут на экспрессе – и я на Павелецком вокзале. Также из города ходят маршрутные такси и автобусы до метро «Домодедовская», но большинство предпочитает более надежные электрички – дорога занимает не больше 40 минут.

Не радует одно – стоимость проезда. С утра, чтобы не опоздать, я езжу на экспрессе, а обратно – на обычной электричке, поэтому покупаю два абонемента на месяц. Выходит примерно 4600 рублей, что накладно.

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Дефицитные врачи и фрукты с «оптовки»

Новые микрорайоны у нас растут как грибы, и вместе с ними появляется множество магазинов и точек общепита. Это очень отрадно, но есть и недочеты. На мой взгляд, инфраструктура не успевает за ростом населения в городе.

Чтобы отдать ребенка в детсад, приходится отстоять большую очередь. При этом выбор школ в Домодедове довольно большой – около 15-ти, есть и гимназии, и лицеи, и частные школы. Например, «Вступление», там небольшие классы и хорошие педагоги, родители хвалят.

В Домодедове есть и несколько филиалов крупных вузов. Я закончила филиал РГГУ в 2004 году, а друзья – домодедовский филиал Российского нового университета, некоторые пошли в Социально-правовой институт экономической безопасности в микрорайоне Авиационный.

Самая большая проблема – попасть к врачу в поликлинике. Если нужен узкий специалист, то приходится приложить неимоверные усилия, чтобы попасть на прием. Конечно, в городе есть частные клиники, но не у всех есть возможность платить за медицинские услуги.

© из личного архива Александры

С продуктами и шоппингом в Домодедове проблем нет – это уже не 80-е и два магазина на весь город. Из крупных сетей у нас есть «Карусель», «Лента», «Метро» на выезде из города, в жилом секторе – «Пятерочки», «Магниты», «Дикси». Радует, что недалеко от моего дома есть магазин «Вкусвилл». Есть фермерские магазины и палатки с фруктами, а вот как такового городского рынка в Домодедове нет.

Некоторые закупаются овощами и фруктами на оптовой базе. Перед Новым годом мы с мужем купили ящик мандаринов, но сверху оказались хорошие, а внизу – подмороженные. Поэтому выгода таких закупок сомнительная, тем не менее, люди таким образом пытаются экономить.

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Лучший парк и модные кафешки

© из личного архива Александры

Любимое место отдыха у жителей Домодедова – городской парк «Елочки», который в 2017 году стал лучшим в Подмосковье. Парк был открыт еще в 70-е, а в последние годы изменился до неузнаваемости. Он небольшой, но очень приятный. Особенно здорово детям – здесь есть аттракционы, игровые площадки, дорожки для катания на чем угодно!

© из личного архива Александры

Мы любим просто прогуляться по парку, среди елей и сосен, посидеть на лавочке или зайти в кафе. Наше любимое кафе в парке – «Три корочки». Летом там открыта летняя веранда с уютными диванчиками. Вечером зажигают свечи на столах и огоньки, получается очень атмосферно.

© из личного архива Александры © из личного архива Александры 1 из 2

В Домодедове достаточно много хороших кафе и ресторанов. Из новых очень понравилось кафе «Компот». Кроме отличного пива местного производства тут хорошее меню и стильный интерьер. Из ресторанов похвалю «Прожарку», здесь все на уровне, но и цены соответствующие – выше среднего.

Еще один новый проект – кафе-бар «Здрасте» с отличным кофе и десертами. Хозяева – молодые ребята очень дружелюбны и спрашивают гостей, что нужно улучшить. Про фастфуд можно и не говорить – его в городе очень много. Недавно открывшаяся «Додо Пицца» стала местом притяжения молодежи.

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Блогинг, спорт и арт-вечеринки

За последние три года в Домодедове появилось очень много интересных мест. В прошлом году открылся центр медиа-искусств «Одобрино. Art», где преподают SMM, блогинг, дизайн – самые модные направления. Я прохожу курс «Сети для вашего бизнеса» у Натальи Болмазовой – изучаю, как продвинуть свою страничку в Instagram. Мое хобби – изготовление аксессуаров из фетра, и я мечтаю превратить это во что-то большее.

© из личного архива Александры

Мне очень нравится и атмосфера центра, и преподаватели. Вся команда «Одобрино. Art» во главе с харизматичным Иваном Добриным – потрясающе креативные и приятные. Здесь я познакомилась с замечательными людьми, которые создают в городе интересные проекты. Я даже не могла представить, что такие люди живут в Домодедове! Среди них – Юлия Бондарева – руководитель благотворительного центра «Сделай шаг», мама четырех детей, которая активно помогает детям с ДЦП. Одна креативная семейная пара производит дизайнерскую мебель для отдыха под брендом Interiorsart.

В Домодедове можно найти все, что душе угодно. Помимо студии современного балета «Тодес», есть студия танца на пилоне ТанцPole. В прошлом году открылась школа программирования для детей «Алгоритмика». В Домодедове можно сходить на арт-вечеринку «КистиНасти» и за несколько часов написать картину маслом. Это даже не мастер-классы, а неформальная встреча друзей за бокалом вина.

В центре «Малуся и рогопед» помогают деткам с проблемами речи. А если вы хотите научиться шить, то вам в «Академию Burda Домодедово».

Спортивная жизнь в городе тоже бурлит. В 2017 году открылся спорткомплекс «Легенда» с ледовой ареной и бассейнами. Здесь занимаются хоккеем, фигурным катанием, есть зона для мультиспорта, проводятся хоккейные турниры, причем на матчи можно прийти поболеть бесплатно. Много спортивных секций открыто на стадионе «Авангард». Приятно, что выделяются часы, когда любой житель города может спокойно побегать по оборудованной беговой дорожке, а еще недавно за это нужно было платить.

В старейшем городском ДК «Мир» также проходит множество занятий, платных и бесплатных. Наши друзья занимаются там в фольклорном коллективе «Зоренька». Приятно видеть, какие костюмы готовит коллектив для выступлений, как собирает материал, все это исконно русское, традиционное и родное.

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Экспонат для гордости

В окрестностях Домодедова расположена усадьба «Константиново», связанная с именем знаменитого путешественника Николая Пржевальского, того самого, который открыл лошадь Пржевальского. Усадьбой владел его родной брат, и Николай Михайлович не раз гостил у него. Усадьба долгое время была заброшена, а сейчас ее восстанавливают, в этом году там должен открыться детский хоспис.

В нескольких километрах от города расположены знаменитые домодедовские известняковые карьеры. Недаром на гербе Домодедова изображено три кирпичика – символы города – главной подмосковной каменоломни. Интересно, что до сих пор в карьере находят останки древнейших животных и разные окаменелости, даже зубы акул.

Как-то мы с мужем обнаружили в Историческом музее на Красной площади экспонат, найденный на территории Домодедовского городского округа, недалеко от деревни Акулинино. «Акулининский божок» – это каменное изваяние древнеславянского языческого идола, которому поклонялись вятичи. Нам было очень интересно обо всем этом узнать – мы же местные!

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«Фетромедитация» и мечта остаться

Мне очень нравится атмосфера нашего города – здесь спокойно и душевно. После Москвы с ее бешеным ритмом возвращение в Домодедово – радость. Хотя некоторые из знакомых считают, что наш город – это «дыра», и делать здесь нечего, у меня другое мнение. Моя мечта – остаться здесь, жить в частном доме и не ездить на работу в Москву. Мне бы хотелось заниматься творчеством, и я иду в этом направлении.

После целого дня в офисе я ощущаю творческий «зуд» и желание что-то поделать руками. Недавно я увлеклась изготовлением аксессуаров из фетра: мастерю фетровые брошки, ободки, заколки, украшения для интерьера и многое другое. Процесс работы с фетром я называю «фетромедитацией», ведь иногда даже не знаю, каким будет результат – и это сродни волшебству.

Радует, что в Домодедове планируется открыть клуб мастериц хендмейда. Это мамы в декрете, которые хотят внести лепту в семейный бюджет, и женщины бальзаковского возраста, у которых есть время и желание реализовать себя. Также проводятся ярмарки хендмейда и планируется создавать крупные площадки в городском округе для реализации изделий.

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