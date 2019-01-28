РИАМО - 28 янв. Министерство внутренних дел России опубликовало на своем сайте видеозапись задержания в Московской области мужчины, подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

На видеоролике видно, как силовики задерживают подозреваемого в квартире. Также показан момент обнаружения похищенной ценности – сотрудник полиции достает картину, завернутую в куртку, из груды стройматериалов.

Кроме того, на опубликованном видео запечатлен момент кражи полотна из Третьяковки. Видно, как непримечательный мужчина быстро снимает картину и спокойно покидает зал, где находятся десятки посетителей.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина достал полотно из рамы и унес его. Сейчас 31-летний подозреваемый в краже задержан, украденную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе Подмосковья.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

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