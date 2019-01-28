РИАМО – 28 янв. Активисты проекта «Народный контроль» партии «Единой России» обнаружили нарушения в магазине крупной торговой сети в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии, распространенном в понедельник.

«Тележку сыров, непригодных для употребления, нашел реутовский «Народный контроль» в местном магазине сети «Дикси» на улице Некрасова, дом №12. В магазин проверяющие нагрянули из-за нескольких десятков письменных жалоб и телефонных звонков от жителей Реутова. Кроме сыра с просрочкой оказались йогурты, паштеты и салаты», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, проверенный магазин пользуется особой популярностью у всех местных жителей, и ранее проблем не возникало. Однако в этот раз представители «Народного контроля» обнаружили йогурты и брынзу с недельной просрочкой, а один из сырных продуктов был со сроком годности, закончившимся еще 9 декабря 2018 года.

Собранные товары с «просрочкой» были еще раз проверены совместно с представителями магазина. На помойку отправится не только сыр, но и йогурт, паштеты, колбасы, салат, сок, творожные лакомства.

В «Народном контроле» уверены, что подобные проверки магазинам идут на пользу.

«В большинстве (магазинов – ред.) начинают более тщательно следить за продукцией. И приглашают контролеров в гости, например, спустя месяц. Чтобы похвастаться результатами», – подчеркивается в сообщении.