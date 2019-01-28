РИАМО - 28 янв. В Москве и Подмосковье на 29 января прогнозируют снегопад, но интенсивность осадков будет небольшой, на уровне суточной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферный фронт, засыпавший снегом Центральную Россию, сейчас переместился к берегам Волги и Урала. А с запада к границам России уже направляется новый облачный вихрь.

«Со вторника в регион вернется непогода, но интенсивность осадков прогнозируется небольшой – на уровне суточной нормы ненастного дня. Циклон принесет в центр страны согретый Гольфстримом воздух. Сегодня в столице еще прохладно. Днем около минус 2 градусов. Что, впрочем, на 3 градуса выше нормы», - говорится в сообщении.

Со вторника ожидаются оттепели: после полудня до 0 – плюс 1 градуса. Потепление затянется вплоть до четверга. И лишь с началом февраля станет понемногу подмораживать.

«Только за субботу самосвалы вывезли на плавление около 800 тысяч кубометров снега. Дороги расчищали более 13 тысяч единиц техники. На борьбу со снегом бросили все силы. Хорошо, что пик ненастья пришелся на выходные, поэтому удалось избежать серьезных пробок на столичных дорогах. Однако движение все равно было затруднено. Возникли перебои и в работе столичных аэропортов», - уточняется на сайте.

Снежный буран обновил метеостатистику в столице. В воскресенье к утру за 24 часа выпало 13 миллиметров осадков – более 1/3 месячной нормы. К примеру, прежний рекорд, державшийся с конца прошлого века, составляет чуть более 9 миллиметров.

«Мы не раз отмечали, что повышение интенсивности осадков – проявление процессов глобального потепления. Сегодня суммарное количество январских осадков уже превысило 60 миллиметров, что в 1,5 раза больше месячной нормы. В холодную эпоху XIX века такое случалось лишь раз в 18 лет. А сейчас настолько снежным оказывается каждый третий январь», - добавляют синоптики.