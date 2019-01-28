РИАМО - 28 янв. На станции «Савеловская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылся второй вестибюль, ведущий к площади одноименного вокзала, сообщает «Интерфакс».

«Открылся для пассажиров второй вестибюль станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро, ведущий к площади Савеловского вокзала. Таким образом, стала более удобной для пассажиров», - сказал представитель пресс-службы подрядчика строительства компании «Объединение Ингеоком».

Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена открыли для пассажиров 30 декабря 2018 года. Она находится на БКЛ, которую планируют полностью достроить к концу 2022 года. На кольце длиной 70 километров будет 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

На площади Савеловского вокзала в Москве планируется построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) c пассажиропотоком около 245 тысяч человек в сутки. Он обеспечит комфортную пересадку между станциями метро «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий, железнодорожными платформами МЦД и Савеловским вокзалом.

В составе ТПУ предполагается построить два подземных вестибюля с пешеходными переходами. Транспортная часть этого узла должна быть построена к середине 2020 года.