РИАМО - 28 янв. В Москве закончилась комплексная реставрация учебного театра ГИТИС на Большом Гнездниковском переулке, театр расположен в первом столичном «небоскребе», который является объектом культурного наследия регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Первый столичный «небоскреб» был построен в 1912 году. С 1915 года в подвале дома работали: театр-кабаре «Летучая мышь» Балиева, цыганский театр «Ромэн», театр-студия Каверина и другие. На крыше дома помещался зимний съемочный павильон кинофирмы «Товарищество В. Венгеров и В. Гардин». Реставрация, длившаяся почти 6 месяцев, проходила под контролем столичного департамента культурного наследия.

«В 2018 году здание полностью изучили – до настоящего времени памятник сохранился без значительных утрат, что позволило говорить о реставрации его на исторический период 1915-1930-х годов. В ходе работ специалисты сначала демонтировали все поздние элементы и подготовили пространство для реставрации», – отмечается в материале.

Мастера произвели вычинку кирпичной кладки, расчистили поверхности от загрязнений, окрасили карнизы и стены, отреставрировали кессонированные потолки входной группы и поверхности сводов «Монье». Кроме того, в порядок привели лестницы и колонны.

В подвале дома восстановили уровень полов на исторических отметках, воссоздали историческое напольное покрытие, дверные проемы и каменные лестницы, а также отреставрировали мраморный камин.

Для современного использования памятника во входной зоне была обустроена новая билетная касса и административное помещение, склад декораций отделили от кармана сцены и закрыли противопожарными воротами.