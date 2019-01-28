РИАМО - 28 янв. Столичная полиция проводит проверку по факту выявления поддельных денег, которыми мужчина расплатился в магазине за ювелирные украшения, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что 27 января в ОМВД России по Пресненскому району города Москвы поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных купюр. В полицию обратилась продавец магазина, расположенного в Большом Кондратьевском переулке.

«Женщина рассказала, что в 19:10 в магазин пришел мужчина и приобрел колье из жемчуга с золотыми вставками и золотое кольцо с рубинами и бриллиантами на общую сумму 96640 рублей, расплатившись при этом наличными денежными средствами на сумму 100 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в магазине в этот момент не работала машинка для проверки купюр на подлинность. Проверку провели в соседнем магазине уже после ухода покупателя. В результате оказалось, что заплаченные за украшения денежные средства фальшивые.