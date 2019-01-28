РИАМО - 28 янв. Сроки строительства второй и третьей очереди жилого комплекса на Павелецкой набережной в столице продлили до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Павелецкая набережная, владение 8 (ЮАО). Здесь на восьми земельных участках совокупной площадью 5,46 гектара ведется строительство жилого комплекса. В рамках проекта также проводится реконструкция некоторых строений бывшей фабрики картонажных изделий.

«Строительство ведется в три очереди. Первая очередь уже сдана. Общая площадь построенных объектов составляет почти 53 тысячи квадратных метров. ГЗК продлила сроки для строительства II-ой и III-ей очередей», - отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она уточнила, что рамками второй очереди предусмотрено возведение 60,57 тысячи квадратных метров недвижимости, третьей – 42738 квадратных метров. Также на одном из участков будет построен детский сад общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров.

Срок исполнения обязательств по инвестиционному проекту продлен до 31 декабря 2021 года.