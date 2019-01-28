РИАМО - 28 янв. В Подмосковье определят лучших врачей государственных учреждений здравоохранения в 27 номинациях, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

«На территории региона уже в 17-й раз пройдет конкурс «Лучший врач Московской области». К апрелю будут известны имена победителей», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что участие в конкурсе смогут принять врачи государственных учреждений здравоохранения Московской области. Победителей определят в 27 номинациях.

«В течение месяца, до 25 февраля, конкурс будет проводиться внутри государственных учреждений здравоохранения Московской области. Далее претендентов, выдвинутых от медучреждений, будет оценивать специальная конкурсная комиссия на базе МОНИКИ. Уверен, в Подмосковье достаточно высококвалифицированных специалистов, готовых заявить о себе и принять участие в конкурсе», – подчеркнул Матвеев.

Как напоминается в материале, те врачи, которые будут признаны лучшими в Подмосковье, получат премию губернатора и примут участие во всероссийском профессиональном конкурсе.