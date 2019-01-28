РИАМО - 28 янв. Самый большой холодец в мире приготовили на гастрономическом фестивале «Русский холодец», который прошел в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор» в Павловском Посаде, сообщается на сайте администрации городского округа.

Глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков открыл фестиваль и пригласил всех гостей и участников стать свидетелями мирового рекорда. На специальном подиуме кулинары выставили царь-холодец. Вес его стал самым большим в мире.

«Мы установили новый мировой рекорд в приготовлении холодца. Для этого была изготовлена специальная емкость размерами 1,30 метра на 2,80 метра, в итоге получился холодец весом 263 килограмма. Этот рекорд мы посвящаем 175-й годовщине образования Павловского Посада», - сказал Соковиков.

Рекорд был нотариально зафиксирован в Книге рекордов Подмосковья. Заявка была также подана в Книгу рекордов Гиннесса.

«Царь-холодец был расписан специальным узором с символикой Павловского Посад. Все желающие смогли его продегустировать», - уточняется в материале.

Почти 5 тысяч туристов, гостей и жителей городского округа приняли участие в субботнем фестивале. Несмотря на метель и мороз, настроение у участников было отличное. На празднике проходили конкурсы не только холодцов всевозможных рецептов и форм, но и соревнования на лучший соус и настойку.

Фестиваль «Русский холодец» проводится с 2014 года. Праздник является финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший проект в области гастрономического туризма», дипломантом III степени в номинации «Площадка для проведения туристического события». В 2018 году фестиваль «Русский холодец» вошел в топ-200 лучших событий года национального календаря Events In Russia.

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