РИАМО - 28 янв. Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на обвинения пользователей социальных сетей в пьянстве, сообщает Газета.ru.

По словам Волочковой, когда она открыто и весело пишет прямые слова в своих постах, ей отвечают, что она пьяна.

«Это действительно так. Я всегда пьяна успехом, любовью, радостью...», – написала танцовщица в Instagram.

Балерина также отметила, что завидовать успеху других – не очень хорошо.

В конце своего послания Волочкова добавила, что дорожит настоящими друзьями, а хейтерам посоветовала прыгнуть в снег, чтобы «остудить нервы».