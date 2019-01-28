РИАМО - 28 янв. Свыше 20 тысяч детей в Подмосковье обучаются инклюзивно, такой формат обучения доступен в более 1,3 тысячи школ, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«В Московской области свыше 22 тысяч детей получают образование инклюзивно, в их обучении задействовано более 1,3 тысячи школ. В 32 общеобразовательных организациях региона предусмотрена сетевая форма обучения. У нас созданы все условия для образования детей с особыми образовательными потребностями (нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелыми речевыми нарушениями, умственной отсталостью, задержкой психоречевого развития, расстройством аутистического спектра)», - сказала Забралова.

Такие дети проходят обучение в 41 дошкольной образовательной организации компенсирующего вида и в 69 школах для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В 39 учреждениях дети находятся круглосуточно, уточнила Забралова.

Ранее депутаты Мособлдумы поддержали инициативу создания ресурсных классов для детей с аутизмом в подмосковных школах. В таких классах дети с особенностями развития учатся на постоянной основе и начинают процесс инклюзии. Ученики занимаются с тьюторами, для каждого индивидуально разрабатывается программа по включению в общий образовательный процесс.

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