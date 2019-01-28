РИАМО - 28 янв. В прошедшем году экстренная социальная помощь оказана свыше 50 тысячам жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«За 2018 год 51233 жителя Подмосковья получили экстренную социальную помощь», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Жители Подмосковья могут обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица.

Также могут обратиться за помощью в случае наступления кризисной ситуации, а именно: повреждение жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

«Помощь можно получить раз в год, в исключительных случаях выплаты могут быть оформлены повторно в течение календарного года. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах», – добавила Фаевская.

В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину.

В случае повреждения или утраты жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину.