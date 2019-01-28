РИАМО - 28 янв. Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство двух гостиниц, они появятся в центре и на востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В гостиничной инфраструктуре появятся 359 комфортабельных номеров для гостей столицы. Это сделает Москву еще более привлекательной для туризма. Гости столицы смогут не только любоваться историческими достопримечательностями, но и принять участие в ярких культурных и деловых мероприятиях города», – говорится в сообщении.

Отель на Кожевнической улице, владения 2-4 в Замоскворечье рассчитан на 255 номеров. Гостиница будет расположена в пяти минутах ходьбы от Павелецкого вокзала. Для удобства постояльцев обустроят вместительный подземный паркинг на 134 машины. Срок действия разрешения на строительство – до января 2020 года.

В районе Соколиная гора появится 11-этажная гостиница по адресу: Вельяминовская улица, дом 34, строение 23. Отель рядом со станцией метро «Семеновская» будет включать 104 номера, а также магазины, рестораны, предприятия службы быта. Здание будет расположено на территории промышленной зоны в окружении офисов и производственных зданий, что сделает этот отель востребованным. Срок действия разрешения на строительство – до марта 2020 года.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. Застройщик гостиницы на Вельяминовской улице уже подал извещение о начале работ, составлен график проверок объекта. К проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Жилой небоскреб построят на территории «Москва‑Сити» за пять лет>>