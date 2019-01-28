РИАМО - 28 янв. Московское областное УФАС признало жалобу ООО «Диалог-Сервис» на действия администрации Раменского района и муниципального казенного учреждения «Центр закупок» обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Диалог-Сервис» на нарушения при проведении электронного аукциона на выполнение работ по обустройству контейнерными площадками территории Раменского района. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов установили положения документации об аукционе в нарушение норм закона о контрактной системе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «Диалог-Сервис» обоснованной», – говорится в сообщении.

Ведомство выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.