РИАМО - 28 янв. Единый государственный экзамен в Подмосковье в этом году сдадут 34,5 тысячи школьников, это на 1 тысячу человек больше, чем год назад, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«В 2019 году Единый государственный экзамен в Подмосковье будут сдавать 34,5 тысячи выпускников 11-х классов, это на тысячу больше, чем в прошлом году», - сказала Забралова.

По ее словам, специалисты Минобразования на протяжении всего года проводят обучение муниципальных координаторов, обсуждают с ними актуальные подходы к подготовке проведения ЕГЭ в соответствии с новыми методическими рекомендациями.

«Не остаются без внимания сами выпускники и их родители. С ними в муниципалитетах проводятся мероприятия по разъяснению процедуры сдачи выпускных экзаменов. Мы понимаем, что для любого ребенка и родителя экзамен является стрессом. Очень важно, чтобы процедура проведения экзамена была понятна каждому. Поэтому и родители, и сами ученики могут задать все интересующие их вопросы руководителям школ, узнать об изменениях процедуры экзаменов. Мероприятия проводятся совместно с представителями местных администраций при поддержке Рособрнадзора», - уточнила Забралова.

Она отметила, что такие собрания пользуются большой популярностью, на каждое из них приходят порядка 400 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что Подмосковье обладает сильной системой образования, которая с каждым годом становится все лучше.

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