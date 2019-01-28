РИАМО - 28 янв. Полицейские новой Москвы задержали подмосковного подростка по подозрению в серии заведомо ложных телефонных угроз о минировании учебного заведения, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ТиНАО ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании учебного заведения на территории новой Москвы»,– сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В межмуниципальные отделы полиции УВД по ТиНАО на протяжении месяца пять раз поступали сообщения о минировании учебного заведения в поселении Кленовское.

При проверке информации в каждом случае незамедлительно было задействовано значительное количество сотрудников различных силовых ведомств. На месте происшествия работали кинологи и следственно-оперативная группа. Принимались меры к эвакуации учащихся в безопасное место. Информация о минировании ни по одному из сообщений не подтвердилась.

«В результате проведенного значительного комплекса оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятий сотрудникам полиции удалось определить номер, с которого производились телефонные звонки, и задержать злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в ближнем Подмосковье», - уточняется в материале.

В настоящее время задержанный полностью сознался в содеянном. Полицейские устанавливают причины, по которым несовершеннолетний совершал ложные звонки. С родителей подростка взято обязательство о присмотре над несовершеннолетним подозреваемым.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».