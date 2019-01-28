РИАМО - 28 янв. В столице прошедший снегопад продолжался в течение 37 часов без остановки, высота снежного покрова на ВДНХ выросла на 17 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снег, начавшийся утром в субботу, продолжался 37 часов подряд. С начала процесса на город выпало около половины месячной нормы осадков. Самый сильный снег лепил в центре Москвы, на Балчуге за субботу выпало 12 миллиметров осадков, за воскресенье еще 11 миллиметров», – говорится в сообщении.

На ВДНХ с учетом ночи 28 января количество осадков увеличилось на 20,7 миллиметра. В результате месячное количество осадков оказалось выше нормы почти в 1,5 раза.

За двое суток высота снежного покрова на ВДНХ выросла на 17 сантиметров и составила утром 28 января 49 сантиметров, что в 1,5 раза выше нормы. Самый глубокий снег лежит на востоке Москвы, в Измайлове его высота достигает 56 сантиметров.

«Самая большая высота снежного покрова для 28 января в Москве была в 1957 году и составляла 56 сантиметров», – уточняется в материале.