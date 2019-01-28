РИАМО - 28 янв. В этом году подмосковные власти продолжат практику материального поощрения педагогов, подготовивших стобалльников по ЕГЭ, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выплатить премии в размере 100 тысяч рублей подмосковным педагогам, чьи ученики набрали 100 баллов на ЕГЭ.

«Эти выплаты учителям продолжатся. Уверена, что таких ребят будет не меньше, чем в прошлом году. Замечу, что в 2018 году число сдавших ЕГЭ на 100 баллов в Подмосковье увеличилось более чем в полтора раза: с 323 в 2017 году до 530 человек», - сказала Забралова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что Подмосковье обладает сильной системой образования, которая с каждым годом становится все лучше.