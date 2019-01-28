РИАМО - 28 янв. Инженерный корпус Третьяковской галереи в центре Москвы открыт для посещения выставки Архипа Куинджи после инцидента с похищением картины художника, на входе собралась очередь, сообщает Интерфакс.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Музей был закрыт. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

«Посетителей с билетами пропускают на вход, около которого собрались представители прессы. Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе галереи, для посещения открыта только выставка Куинджи, поскольку ранее были продлено время ее работы», – говорится в сообщении.

Ранее Третьяковская галерея продлила до 21:00 работу выставки «Архип Куинджи», экспозиция работает в Инженерном корпусе до 17 февраля каждый день.

Выставка пейзажей Архипа Куинджи открылась в Третьяковской галерее в начале октября. Посетители могут увидеть более 180 произведений живописца, которые привезли из музеев России, а также из Азербайджана и Белоруссии.