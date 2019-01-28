РИАМО - 28 янв. Похищенная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую нашли в Подмосковье, не имеет видимых повреждений, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы галереи.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина достал полотно из рамы и унес его. Сейчас подозреваемый в краже задержан, украденную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

«Картина пока без видимых повреждений, то, что мы видим дистанционно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент сотрудники Третьяковской галереи не имеют доступа к картине.

Выставка работ Архипа Куинджи проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений. В состав выставки включены работы из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья — Азербайджана и Беларуси - и из одной частной коллекции.

Куинджи — один из самых ярких русских художников XIX столетия. Он совершил прорыв в художественных исканиях своего поколения живописцев, создал особый тип романтического пейзажа, основанного на реалистическом восприятии мира, но преображенного творческой индивидуальностью художника.