С выставки художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее украли картину «Ай-Петри. Крым». Это произошло на глазах посетителей экспозиции. Мужчину, доставшего полотно из рамы, приняли за работника музея. Подозреваемого задержали.
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С выставки художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее украли картину «Ай-Петри. Крым». Это произошло на глазах посетителей экспозиции. Мужчину, доставшего полотно из рамы, приняли за работника музея. Подозреваемого задержали.
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