РИАМО - 28 янв. В Москве реализуется просветительский проект «Школа в театре», в рамках которого школьники могут бесплатно посещать городские театры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Недавно мы запустили два больших просветительских проекта. В рамках проекта «Театр в школе» артисты выезжают в учебные заведения, дают спектакли и проводят мастер-классы для школьников и учителей. Второй проект «Школа в театре» — бесплатные посещения театров для московских школьников», - сказал Собянин в интервью «Вечерней Москве», опубликованном в понедельник.

Он отметил, что каждая столичная школа получила средства на организацию походов учеников в театры.

Собянин также рассказал, что в Москве занимаются популяризацией театра и среди взрослых.

«Мы попросили театральные коллективы не замыкаться в своих стенах, а — как в старину — играть для людей на ярмарках и фестивалях. Только в ходе последнего фестиваля «Путешествие в Рождество» 1,5 миллиона москвичей и гостей столицы стали зрителями 2,3 тысячи ледовых шоу и уличных постановок. Кроме того, по просьбам пенсионеров планируем открывать театральные студии в рамках программы «Московское долголетие», - отметил мэр.

В соответствии с указом президента Российской Федерации 2019 год объявлен в стране Годом театра. Основные задачи Года театра - сохранение и популяризация лучших театральных традиций и достижений.

Ранее в Москве создали организационный комитет по проведению Года театра, в течение которого в столице планируют поставить свыше 240 новых спектаклей.