РИАМО - 28 янв. С путей Московской железной дороги за прошедшие выходные очистили свыше 7 тысяч километров путей и вывезли более 225 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Сильный снегопад пошел в Москве и Подмосковье на выходных. За прошедшие выходные в столице выпало более половины месячной нормы осадков. После снегопада высота сугробов в городе достигла примерно полуметра. Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок на Московской железной дороге, в том числе на МЦК.

«Железнодорожники сконцентрировали необходимые для уборки снега силы: магистраль перешла на усиленный режим работы, круглосуточно курсировала снегоуборочная техника, было задействовано необходимое количество железнодорожников. В общей сложности очищено более 7 тысяч километров пути и вывезено свыше 225 тысяч кубометров снега», – говорится в сообщении.

Работа снегоуборочных машин была организована в круглосуточном режиме в несколько смен, в каждую из которых привлекалось в среднем 100 единиц специальной железнодорожной техники, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины. К ним на помощь подключались железнодорожники. За выходные в уборке снега приняло участие более 12 тысяч человек.

«В настоящее время уборка снега продолжается в штатном режиме. Усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб», - уточнятся в материале.

Движение спецтехники корректируется в режиме реального времени, чтобы не мешать пригородным и пассажирским поездам, а также приступать к уборке снега в необходимых местах.

Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.