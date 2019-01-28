РИАМО - 28 янв. В Подмосковье количество многодетных семей ежегодно увеличивается на 14% благодаря эффективной системе соцподдержки, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«В настоящее время в Московской области проживают 75 тысяч многодетных семей. Их число увеличивается в среднем на 14% в год (в период 2013-2017 годов выросло почти в два раза). Это стало возможным благодаря эффективной системе мер социальной поддержки семей с детьми, на которую ежегодно расходуется около 15 миллиардов рублей», - сказала Забралова.

В целом многодетным семьям в Московской области оказывают более 30 мер социальной поддержки, из них десять разработаны специально для этой категории льготников, отметила она.

Ранее пресс-служба министерства социального развития Подмосковья сообщала, что уже свыше 23,6 тысячи многодетных семей в регионе обеспечены бесплатными земельными участками, в целом около 37,9 тысячи семей стоят на учете на получение участка. Таким правом обладают семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, проживающие на территории Московской области не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов.

Для получения участка многодетным семьям необходимо заполнить заявление на региональном портале госуслуг или обратиться в администрацию муниципального образования.