РИАМО - 28 янв. Более 600 детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2019 году, на эти цели из регионального бюджета выделено 1,6 миллиарда рублей, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«В 2019 году планируем обеспечить жильем 623 сироты. Причем более 60% квартир для них находятся в домах-новостройках. Самое большое количество квартир в новостройках предоставлено в Раменском и Сергиево-Посадском муниципальных районах, городских округах Балашиха, Люберцы и Орехово-Зуево. Это комфортабельное жилье, полностью готовое к тому, чтобы в нем жить. Из регионального бюджета на эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей», - сказала Забралова.

По ее словам, в 2018 году в отдельные квартиры вселились 746 подмосковных детей-сирот.

Забралова уточнила, что в Подмосковье проживают более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 24 тысяч находятся в семьях. При этом 15,7 тысячи ребят воспитываются под опекой и в приемных семьях, 8,5 тысяч - в семьях усыновителей.