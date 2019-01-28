РИАМО - 28 янв. Действие лицензии Столичного института бизнес-технологий и управления прекращено, такое решение было принято по результатам проверок, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии ЧУ ВО «Столичный институт бизнес-технологий и управления»», – говорится в сообщении.

Такое решение было принято на основании проведенных проверок.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).