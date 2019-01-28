РИАМО - 28 янв. После мощного снегопада, накрывшего Москву в минувшие выходные, на сайте Avito появилось множество предложений по освобождению машин из сугробов, цены на раскопку авто варьируются от 100 рублей до 2 тысяч рублей.

За прошедшие выходные в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. После снегопада высота сугробов в городе достигла примерно полуметра.

«В связи с сильным снегопадом предлагаем услугу по уборке снега. Цены приемлемые. Договорные», - пишет один из пользователей Avito.

Водителям предлагают очистить от снега не только автомобиль, но выезд из гаража, также можно заказать расчистку парковочного места. Некоторые исполнители готовы выполнить эти работы в ночное время. Средняя цена на услугу составляет 500-600 рублей.

Ряд продавцов также готовы подвезти топливо, завести автомобиль при севшем аккумуляторе и помочь с выездом за дополнительную плату.