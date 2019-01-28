РИАМО - 28 янв. Минфин США принял решение снять санкции, которые были наложены на российские компании «Русал», «Евросибэнерго» и En+, при этом санкции в отношении предпринимателя Олега Дерипаски продолжат действовать, сообщает Газета.ru.

«Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня снял санкции, наложенные на En+, «Русал» и «Евросибэнерго», - отмечается в сообщении Минфина США.

Данное решение принято из-за того, что компании уменьшили долю прямого и косвенного владения Дерипаски, а также ограничили его контроль, что обеспечит независимость директоров компаний.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.