РИАМО - 28 янв. В течение трех лет в Подмосковье планируют закрыть восемь детских домов из оставшихся в регионе пятнадцати, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«Радует, что дети находят новые семьи. За последние пять лет мы закрыли 29 детских домов. В ближайшие три года планируется закрыть еще восемь подобных учреждений. Сейчас в Московской области 15 детских домов», - сказала Забралова.

По ее словам, за прошлый год в Подмосковье значительно сократилось количество детей в статусе сироты.

«Самое главное, что количество детей-сирот в Подмосковье становится меньше. Только за прошлый год региональный банк детей-сирот сократился на 14,1%», - отметила Забралова.

Она уточнила, что в Подмосковье проживают более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 24 тысяч находятся в семьях. При этом 15,7 тысячи ребят воспитываются под опекой и в приемных семьях, 8,5 тысяч - в семьях усыновителей.