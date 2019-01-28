РИАМО - 28 янв. После сильного снегопада в столице сугробы выросли до 52 сантиметров, что выше нормы примерно на 40%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

26 января метеостанция ВДНХ зафиксировала 10,3 миллиметра осадков, что выше прежнего рекорда 1999 года суточной суммы осадков, которая равняется 9,1 миллиметра. 27 января в Москве за сутки отмечено еще почти 10 миллиметров, что близко к рекорду 1995 года, 10,6 миллиметра. Суммарно за выходные выпало 20 миллиметров осадков, или около половины месячной нормы (42 миллиметра).

«Всего за прошедшие дни января в Москве выпало 60 миллиметров осадков, или почти полторы месячные нормы (в 2018 году было 67 миллиметров, в 2016 – 77 миллиметров). Утром в понедельник, 28 января, высота снега в Москве составила 49-52 сантиметра при норме 30-31 сантиметр», - говорится в сообщении.

Снег этой зимой частое явление, в декабре дней с осадками было 23, в январе - 20. Его интенсивность в Москве в основном была небольшой и умеренной. В первой декаде декабря (6-го числа) ночью прошел сильный снег, до 7 миллиметров по данным метеостанции ВДНХ, днем добавилось 2 миллиметра, то есть за сутки выпало 9 миллиметров.

В ночь на 4 января 2019 года выпало до 6 миллиметров, это был второй сильный снег. Всего прошедший в начале месяца, со 2 по 4 января, снег принес в столице до 18 миллиметров осадков в жидком эквиваленте, прирост снежного покрова составил 14 сантиметров.

В Москве в конце января и начале февраля отмечалось выпадение и большего количества осадков. Например, в 2018 году с 3 по 5 февраля шел снег, мокрый снег, выпало 47 миллиметров осадков, а высота снежного покрова за это время увеличилась с 32 до 55 сантиметров.