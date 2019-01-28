РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. За прошедшую неделю более 1,5 тысяч жителей Подольска посетили ярмарку товаров из регионов России «Зима в Подмосковье», которая прошла в микрорайоне Климовск, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации муниципалитета.

«В Подольске с 21 по 27 января по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина у дома №20 (у ДК «Машиностроитель») прошла ярмарка «Зима в Подмосковье», которую посетило более 1,5 тысяч жителей города. На ярмарке были представлены товары регионов России: колбасы Липецка, овощи, фрукты Рязани, трикотаж Тулы, Иваново, мед из Краснодарского края и многое другое», – говорится в сообщении.

Также организаторы ярмарки провели для посетителей народное гулянье, викторину, конкурсы с анимационными куклами.