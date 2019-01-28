РИАМО - 28 янв. В текущем году в Москве планируют привести в порядок здания порядка десяти театров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью «Вечерней Москве», опубликованном в понедельник, Собянин рассказал, что Год театра столица начала с двух новоселий. В декабре после глобальной реставрации в свое историческое здание на Чистопрудном бульваре вернулся театр «Современник». На минувшей неделе возвращение на историческую сцену отпраздновала «Школа современной пьесы».

«В этом году планируем проводить работы примерно в десяти театрах, в том числе в Театре эстрады, «Уголке дедушки Дурова», Детском музыкальном театре юного актера и Ведогонь-театре в Зеленограде», - сказал Собянин.

По его словам, анализ материальной базы всех городских театров в 2011 году показал, что из 82 театров в нормальном состоянии находились только 17. Остальные 65 театров требовали комплексного ремонта или ютились по чужим углам.

«Вот уже семь лет ремонтируем один театр за другим. Привели в порядок Театр кошек Куклачева, «У Никитских ворот», «Тень», «Современник», «Еt Cetera», «Геликон-оперу», «Волшебную лампу», «Электротеатр Станиславский», Театр на Таганке, Театр на Покровке. Новые здания своих театров получили Александр Градский, Надежда Бабкина, Роман Виктюк. В 2016 году открыли новую сцену Театра Табакова. Итого — к концу 2018 года привели в порядок 33 московских театра», - добавил мэр.

В соответствии с указом президента Российской Федерации 2019 год объявлен в стране Годом театра. Основные задачи Года театра - сохранение и популяризация лучших театральных традиций и достижений.

Ранее в Москве создали организационный комитет по проведению Года театра, в течение которого в столице планируют поставить свыше 240 новых спектаклей.