РИАМО - 28 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» утром в понедельник задержали и отменили 43 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали десять рейсов, два отменили, в «Домодедове» четыре рейса задержано, 14 отменено, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек нет, отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.