РИАМО - 28 янв. Муж актрисы Екатерины Архаровой вышел ненадолго из кафе в районе станции метро «Киевская» и бесследно исчез, мужчину разыскивают, сообщила сама актриса.

«SOS!!! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26 января в районе 19:00 вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна» (адрес: улица Можайский вал, 6, метро «Киевская») и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно», - написала Архарова в Instagram.

Она подчеркнула, что ни дома, ни на работе, ни у друзей мужчина не появлялся.

«Рост приблизительно 185 (сантиметров – ред.). Был одет в потертый серо-голубой свитер в косичку, темно-синие джинсы, замшевые темно-синие ботинки. Сверху была дубленка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно-сиреневый шарф (как на второй фото) и такая же шапка. Ездит на черном джипе BMW 5», - перечислила актриса.

Она попросила всех, кто знает что-то о его местонахождении или может вспомнить, когда его видел последний раз, сообщить ей.

«Любая информация может быть ценной. Верю в магию Instagram и неравнодушных людей», - заключала Архарова.

Женщину‑врача, которая пропала три месяца назад в Красногорске, нашли мертвой>>