РИАМО - 28 янв. В течение ближайших пяти лет на территории Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию около 200 школ, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«Только за последние пять лет в Подмосковье открыли 100 новых школ. За следующую пятилетку планируем ввести еще около 200. Открываются и детские сады - с 2013 года в регионе их построено порядка 400», - сказала Забралова.

Она также сообщила, что в Подмосковье создают два образовательных кластера.

«Чтобы работа в сфере образования была более эффективной, в Московской области создаются два образовательных кластера: естественно-математический на базе Физтех-лицея в Долгопрудном и гуманитарный - на базе Гимназии имени Примакова в Одинцовском районе. Это делается для того, чтобы выявить одаренных детей еще в раннем возрасте и помочь им выбрать образовательную траекторию в сфере самых современных высокотехнологичных или гуманитарных профессий», - подчеркнула Забралова.

Ранее она сообщила, что в 2019 году в подмосковном Реутове откроется центр опережающей профессиональной подготовки. Он разместится на базе колледжа «Энергия» и за первый год работы сможет обучить более 300 человек.

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