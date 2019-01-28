РИАМО - 28 янв. Движение пригородных поездов, следующих в Москву, на железнодорожном направлении Московско-Тверской ППК ввели в график, сообщается на сайте АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Утром в понедельник задерживались пригородные поезда, следующие в Москву. Пассажиры могли без доплат и дополнительных сборов пересесть на скоростные поезда «Ласточка».

«Пригородные поезда Московско-Тверской ППК курсируют в соответствии с графиком. Движение поездов на участках Москва - Тверь и Тверь - Москва штатное», - говорится в сообщении.