РИАМО - 28 янв. В новую потребительскую корзину жителей России планируют добавить мяса, рыбы, творога и яиц, таким образом она может подорожать на 30%, пишет «Известия».

«В новой потребительской корзине должно быть больше мяса, рыбы, творога и яиц. Тогда как количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли должно быть снижено. Такие предложения ФИЦ питания и биотехнологии представил Минтруду. <…> Если предложения ФИЦ питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%», - говорится в сообщении.

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии сформировал предложения по минимальному набору продуктов, которые входят в потребительскую корзину. По мнению ученых, следует увеличить количество белковых продуктов. Содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. А количество овощей и фруктов предлагают увеличить на 17%.

«При этом нужно сократить объем быстрых углеводов и жиров. Так, употребление хлеба, муки и растительных жиров предлагается уменьшить на 1-6%. Плюс к этому должно быть снижено содержание поваренной соли (на 5%) и сахара (на 12%)», - отметил замглавы ФИЦ питания и биотехнологии по научной работе Алексей Камбаров.

Он уточнил, что диетологов волнует вопрос обеспеченности населения витаминами. При проведении расчетов эксперты следили, чтобы были сбалансированы все нутриенты с учетом необходимой энергетической ценности. Учитывались проблемы, характерные для россиян: диабет, лишний вес и ожирение.

Потребительскую корзину россиян должны обновить к 2021 году. В стране ее пересматривают раз в пять лет, но в последний раз состав меняли в 2013 году. В прошлом году потребительскую корзину «заморозили» из-за изменений в законодательстве: по поручению президента минимальный размер оплаты труда следовало привязать к прожиточному минимуму. А он, в свою очередь, рассчитывается на основе стоимости потребкорзины.

«Потребительская корзина состоит из минимального набора продуктов питания (50% стоимости) плюс непродуктовые товары и услуги (50%). Продуктовый минимум включает 34 наименования», - поясняется в материале.