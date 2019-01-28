РИАМО - 28 янв. Среди подмосковных пенсионеров и лиц предпенсионного возраста наиболее востребованы профессии сторожа, кладовщика, инженера и бухгалтера, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«У пенсионеров и лиц предпенсионного возраста наиболее востребованы рабочие и «сидячие» профессии - сторож, охранник, контролер контрольно-пропускного пункта, диспетчер, кладовщик, уборщик производственных помещений и должности служащих - бухгалтер, инженер, администратор, менеджер, делопроизводитель», - сказала Забралова.

Предпенсионерами считаются женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, то есть за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. В течение этих пяти лет лица предпенсионного возраста в Подмосковье получают те же меры социальной поддержки, что и пенсионеры, включая бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, бесплатное зубопротезирование (если доход ниже 2,5 прожиточных минимумов) и другие.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Подмосковье в 2019 году предусмотрено финансирование мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. На эти цели направят 130,1 миллиона рублей.

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