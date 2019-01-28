РИАМО - 28 янв. Эксперты исследовали гипермаркет «Глобус» в подмосковном Щелкове, где образовалась гигантская трещина в полу, и признали здание безопасным, сейчас гипермаркет работает в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Ночью 24 января при обходе помещений гипермаркета «Глобус» по адресу: город Щелково, Пролетарский проспект, дом №18 сотрудники службы безопасности обнаружили в полу трещину длиной 104 метра и шириной 1 сантиметр. Магазин закрыли для обследования.

«По информации, поступившей в министерство от представителей торговой сети «Глобус», специалистами ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» 25 января 2019 года были проведены исследования оценки технического состояния сборных железобетонных конструкций и здания гипермаркета «Глобус». <…> В ходе исследования выявлены незначительные дефекты сборных железобетонных конструкций. Угрозы возникновения дальнейших дефектов и угрозы обрушения не обнаружено», - сказал глава Минпотребрынка Владимир Посаженников.

Эксперты заключили, что дефекты могли возникнуть из-за комплексного воздействия вибрации вентиляционного оборудования и вибрации обводненных грунтов.

«По результатам предварительной оценки в соответствии с ГОСТ 31937-2011 состояние гипермаркета соответствует категории технического состояния «работоспособное». С 26 января 2019 года с 8 утра гипермаркет «Глобус» в Щелкове работает в штатном режиме», - отметил Посаженников.

«Глобус» – международная розничная сеть гипермаркетов. Магазины сети представлены в Германии, Чехии и России. Первый гипермаркет «Глобус» в России был открыт в 2006 году в подмосковном Щелкове. Сегодня на территории Московской области магазины сети представлены в Балашихе, Королеве, Котельниках, Красногорске, Одинцове, Пушкине, Щелкове и Электростали.