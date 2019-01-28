РИАМО - 28 янв. За первый месяц работы павильона Московских центральных диаметров, расположенного у Киевского вокзала, посетители оставили более 2 тысяч отзывов о его работе, сообщил представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) все посетители могут оставить свои отзывы и пожелания. В своих отзывах посетители делятся с нами идеями и пожеланиями по улучшению работы павильона, вносят предложения относительно проекта московских центральных диаметров. Всего с начала работы павильона посетители оставили уже более 2 тысяч отзывов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что посетителей интересуют подробности развития маршрутов МЦД, уточнения по строительным работам на платформах будущих диаметров, также будущие пассажиры просят добавить их станции в проект. Что же касается самого павильона, то отзывы однозначно позитивные – посетители отмечают доброжелательность сотрудников, большое количество интерактива и объем предоставляемой информации.

По его словам, все конструктивные отзывы и предложения передаются в работу ответственным сотрудникам.

«Анализ отзывов, оставленных посетителями павильона МЦД, позволяет нам улучшать контент в павильоне, а также уже на этапе реализации проекта Московских центральных диаметров понимать, какие сервисы и возможности ждут наши пассажиры от нового наземного метро», - заключил собеседник.

Павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для всех желающих ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00. Вход свободный.

Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 05:30 до 01:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».