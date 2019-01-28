РИАМО - 28 янв. Количество жителей Подмосковья, получающих пенсию по старости, каждый год увеличивается примерно на 30 тысяч человек, сообщила в интервью РИАМО первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«В Московской области ежегодный прирост граждан, получающих пенсию по старости, ориентировочно составляет 30 тысяч человек, и им предоставляются все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. То же касается других категорий льготников», - сказала Забралова.

Она также рассказала о соцподдержке подмосковных предпенсионеров. С 1 января 2019 года таковыми считаются женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, то есть за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. В течение этих пяти лет лица предпенсионного возраста получают те же меры социальной поддержки, что и пенсионеры, включая бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, бесплатное зубопротезирование (если доход ниже 2,5 прожиточных минимумов) и другие.

«Кроме того, мы стали первым субъектом РФ, установившим ежемесячную выплату для осуществления ухода за инвалидами первой и второй группы – чтобы одиноким инвалидам мог оказываться уход на дому вместо помещения их в дома-интернаты. Порядок и условия назначения этой выплаты будут утверждены правительством Московской области уже в первом квартале 2019 года», - заключила Забралова.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Подмосковье в 2019 году предусмотрено финансирование мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. На эти цели направят 130,1 миллиона рублей.

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