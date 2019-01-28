РИАМО - 28 янв. Жители пятиэтажного дома на Щелковском шоссе в столице первые в 2019 году получили смотровые ордера на новое жилье в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«В прошлом году по программе реновации переселение началось из 47 домов, первые в 2019 году ордера получили жители пятиэтажного дома по адресу: Щелковское шоссе, дом 92, корпус 3 (ВАО, Северное Измайлово)», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

В переселяемом доме, построенном в 1965 году, находится 100 квартир. Общая площадь объекта составляет 4,5 тысячи квадратных метров.

«26 января жители пятиэтажки получили смотровые ордера на квартиры в новом доме по адресу: Щелковское шоссе, дом 90, корпус. 1. Это трехсекционный дом, построенный по индивидуальному проекту, материал стен - монолитный железобетон», - уточнил Левкин.

Он напомнил, что район Северное Измайлово стал первым, где программа реновации стартовала в феврале 2018 года. Тогда в новый дом на 5-й Парковой, 62Б, поехали два дома 3 и 5 на улице Константина Федина. На сегодняшний день две пятиэтажки уже расселены и снесены.

По его словам, Восточный округ лидирует по количеству домов, вошедших в программу реновации.

«1061 дом включен в список реновируемых домов на территории ВАО, за ним по количеству следуют ЮВАО и ЗАО», - отметил руководитель департамента.

Он подчеркнул, что программа реновации реализуется сегодня в 15 московских районах, она уже затронула более 10 тысяч горожан.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 «стартовых» площадок, работа по подбору которых продолжается.