РИАМО - 28 янв. Группа ГАЗ не смогла принять участие в конкурсе на поставку очередной партии электробусов для Москвы, уступив контракт на 6,6 миллиарда рублей КамАЗу, участники рынка считают, что причина этого в отказе иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«В самой компании заметили, что «на момент принятия решения не могли бы гарантировать выполнение контракта» и потому, «чтобы не подвести клиента, не пошли в новый тендер». Но предыдущий контракт на электробусы с Москвой там обещают выполнить», - говорится в статье.

За поставку электробусов в столицу в 2017-2018 годах активно боролись две компании - ГАЗ и КамАЗ. В итоге КамАЗ и группа ГАЗ Олега Дерипаски получили по одному контракту на 100 машин каждый по 6,35 миллиарда рублей. Поставки по ним завершатся к 31 марта.

В последнем конкурсе (заявки можно было подать до 20 декабря 2018 года) группа ГАЗ участия не принимала. Торги признали несостоявшимися, заявку КамАЗа признали соответствующей условиям и концерн получил контракт.

Представитель группы ГАЗ пояснил, что компания не участвовала в тендере «из-за рисков, связанных с не зависящими от компании обстоятельствами», но заверил, что электротранспорт остается «приоритетным направлением» и концерн будет участвовать в следующих конкурсах.

«Собеседники «Ъ» на рынке говорят, что у группы ГАЗ из-за санкций США против Олега Дерипаски возникли проблемы с комплектующими. По словам одного из источников «Ъ», речь идет, в частности, об электродвигателе. Другой собеседник «Ъ» в связи с этим видит и риски, связанные с обслуживанием действующего КЖЦ ГАЗа», - говорится в материале.

Как уточнил представитель ГАЗа, у компании есть несколько готовых решений по обеспечению запчастями с учетом различных сценариев развития событий.

«Именно для того, чтобы не подвести клиента, мы не пошли в новый тендер, так как на момент принятия решения мы не могли бы гарантировать выполнение контракта», - добавил собеседник газеты.

В апреле прошлого года Дерипаска и его ключевые активы были включены в SDN-список Минфина США. Его фигурантам закрыт доступ к финансовой системе США, американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с участниками списка.